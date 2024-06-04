У России сильный состав на Игры БРИКС. Это точно не профанация

Кого из спортсменов ждать на Играх БРИКС в Казани и Москве 11-24 июня?

До старта Игр БРИКС осталась ровно неделя. Скепсис по отношению к этим соревнованиям понятен, однако если из полемики убрать постулат о том, что готовится некая «альтернатива Олимпиаде», спор сразу закончится. Я вот, к примеру, недавно был на театральном фестивале «Мелиховская весна» — в усадьбе Чехова театры всего мира под открытым небом ставят спектакли. И от того, что просто слышишь сам факт иностранной речи, уже на душе приятнее. Не совсем еще наши кабели заизолировали. Мультиспортивные мероприятия — еще и большой фестиваль и праздник, ради которого спорт и затевается.

Состав объявят на днях

Недаром вместо церемонии закрытия в официальном расписании стоит сабантуй. Казань умеет их организовывать — не сабантуи (их само собой), а спортивные фестивали. Тем более что, по словам российских властей, ожидается участие представителей 97 стран. Да, может, не придется слышать британский английский и чистый парижский французский, но чем хинди и латиноамериканский испанский хуже? А если учесть, что среди 97 стран наверняка много африканских, то и официальные языки МОК в Казани никто не обидит.

Знакомый с организацией Игр источник рассказал «СЭ», что «именных заявок от делегаций пока нет». На сайте и официальных ресурсах Игр БРИКС упоминаются только лидеры сборной России, но, к примеру, даже главный тренер российских гимнастов Валентина Родионенко говорила 1 июня, что наша федерация будет исходить из уровня соперников.

По нашей информации, объявления списка стран и некоторых участников стоит ждать 6 июня в рамках Петербургского экономического форума.

И тем не менее — в условиях возможного переноса Игр дружбы Игры БРИКС становятся главным мультиспортивным соревнованием в России. Кого из звездных спортсменов мы все же ждем в Казани?

Артур Далалоян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские олимпийцы

Игры БРИКС пройдут на 16 спортивных объектах столицы Татарстана и Москвы 11-24 июня, медали разыграют в 27 видах спорта.

Полное расписание можно найти на сайте Игр в разделе о соответствующем виде спорта.

В некоторых видах спорта анонсировано участие настоящих звезд — но, конечно, это те люди, кто точно не претендует на Олимпиаду. Послом Игр БРИКС является Софья Великая — она выступит в турнире по фехтованию вместе с другой олимпийской чемпионкой Яной Егорян. Их финал в Рио в 2016-м трудно забыть.

В художественной гимнастике обещали участие лидера сборной Лалы Крамаренко. Спортивный гимнаст Артур Далалоян в интервью «СЭ» говорил, что планирует участвовать в Играх, а Никита Нагорный записывал видео с приглашением в Казань.

Очень сильный состав в шахматах — у девушек выступят Екатерина Лагно и Валентина Гунина, чемпионки мира по блицу (это один из видов программы). Хорошим маркетинговым ходом могло быть участие Сергея Карякина, но федерация не стала его включать в состав из-за «неоптимальной формы».

На соревнования по прыжкам в воду приедут ветеран и серебряный призер Лондона-2012 Евгений Кузнецов и чемпионы Европы Мария Полякова и Никита Шлейхер, организаторы обещают представительство 15 стран, у синхронисток будет выступать самая титулованная спортсменка в истории вида спорта Светлана Колесниченко. В тяжелой атлетике на афишах двукратный чемпион мира Артем Окулов и чемпионка Европы Ольга Те.

Ласицкене воздержалась, Шубенков приедет

Во вторник огласила свой состав Всероссийская федерация легкой атлетики — и в нем тоже есть звезды. Сергей Шубенков выступит в беге с барьерами, в прыжках в высоту схлестнутся Данил Лысенко и Илья Иванюк, Тимур Моргунов и Полина Кнороз будут прыгать с шестом. Как и сообщал ранее «СЭ», Марии Ласицкене в заявке не оказалось — недавний командный чемпионат России она пропустила из-за травмы.

Скорее всего, не стоит ждать основных звезд в единоборствах — по условиям Международного олимпийского комитета россияне не могут ассоциироваться с национальной символикой, а на Играх БРИКС Россия выступает в форме с флагом. Но, что интересно, в официальных документах написано о том, что на церемонии награждения будет исполняться гимн, а флаги только покажут на мониторах при технической возможности.

Так или иначе, во многих видах спорта сборная России выступает первым составом. И если зимняя Спартакиада для российских сборников прошла успешно, почему должны страдать летние виды? Их усиление международным контингентом вряд ли должно смущать, скорее наоборот. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ, как говорил один из лидеров стран БРИКС.