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Сегодня, 16:00

Как сделать Игры БРИКС круче? Идеи от спецкора «СЭ»

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Логотип Игр БРИКС в Казани
Игры БРИКС.
Фото Global Look Press
На стартах в Казани есть и плюсы, и минусы, но главное — не бравировать, а работать над ошибками.

Мнение

Об Играх БРИКС в Казани пишут всякое. Протоколы прыжков в воду и синхронного плавания с одним участником из России войдут в историю как одна из самых запоминающихся странностей. Но от хейта реальность не поменяется — Игры идут, пройдут и останутся как веха в российском спорте. Может быть, лет через десять, если все наладится, отдельные инциденты будут вспоминать с доброй иронией.

Для многих спортсменов именно здесь состоялись первые старты под флагом России в карьере, и если ситуация с нашим представительством на международной арене не улучшится, надо готовиться не к упражнению в острословии, а прогрессу в организации турниров. Тем, кто за это отвечает, так уж точно. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов гордится тем, как проводятся Игры, но говорит, что «бравады мы не хотим». Вот давайте без бравады — над чем стоит работать, чтобы стало совсем хорошо? «СЭ» рассказывает, опираясь на опыт своих корреспондентов.

Плюс первый: хорошая организация

Здесь действительно за редкими исключениями стараются сделать праздник — вежливо общаются, персонал в белых рубашках и брюках, культурные охранники. Зрителей много, их развлекают, плюшевые Бриксики расходятся как горячие пирожки. Может быть, не хватило дизайн-кода в городе — плакатов на барах, музеях, в парках. Это то, что эффективно делает Москва перед праздниками и другими крупными информационными кампаниями. Но ощущение большого события в Казани есть даже на фоне в принципе богатой культурной жизни.

Минус первый: конкуренция

Возможно, главным стартом года для российских спортивных функционеров до недавнего времени считались Игры дружбы. Но в 2024-м их, возможно, не будет. В итоге так получилось, что на главный летний международный старт в России практически во всех видах спорта приехали юниоры / студенты / третьи составы. Гребцы из ОАЭ, проигрывающие две минуты на тысяче метров. Бадминтонистка из Буркина-Фасо, уступившая нашей олимпийке Евгении Косецкой со счетом 3:21, 4:21. На этих Играх я общался с представителями разных федераций. В некоторых процесс приглашения на соревнования описывали примерно так: «Послали письмо — и все».

Давид Белявский. И все-таки: Игры БРИКС — это круто или первый блин комом? Отвечают российские спортсмены

Что точно показывают Игры БРИКС — в спортивной дипломатии России нужно шагать вперед. Бить себя в грудь и говорить, как МОК агонизирует и как нам самим не нужны их политизированные соревнования, потому что мы построим лучший мир, — это красиво. Кропотливо ежедневно уговаривать и убеждать контрагентов в привлекательности продукта скучнее, но тоже очень важно. Пока Игры показали, что мы преуспеваем в первом, а во втором — есть потенциал для развития. Хотя в настольном теннисе удалось найти китайцев, с которыми получился вот такой эмоциональный финал. Идеально.

Но, например, почему в спортивной гимнастике, если согласился приехать Узбекистан, не пригласили Оксану Чусовитину? О'кей, у нее повреждение. Сделайте все, чтобы она приехала в составе делегации, раздала десяток интервью, прошла с инспекцией по объектам. Еще циничнее: подвесьте интригу — будет выступать или нет? Пусть снимется в последний момент — в других видах спорта так тоже порой делают.

Логотип Игр БРИКС в Казани
Фото Global Look Press

Плюс второй: международная атмосфера

Иностранцев объективно много, и для широкой аудитории, которая не знает рекорда Европы в тяжелой атлетике в категории до 102 кг, абсолютно неважно, каких именно бразильцев она видит перед собой на веранде бара на Баумана. Очень много на Играх БРИКС волонтеров, а это в любом случае классное, очень человечное движение. Есть действительно хорошие результаты. В легкой атлетике — рекорды сезона, в тяжелой атлетике — результаты на уровне медалей Евро. И вообще, это первая возможность для российских спортсменов посоревноваться с иностранцами, и большинство из них рады любым зарубежным конкурентам.

Минус второй: информационная необеспеченность

В смысле умения подвесить интригу организаторы делают как раз все логично — часто скрывают стартовые протоколы, создают атмосферу неизвестности вокруг стран-участниц. Это разумное поведение в условиях жестких сроков, в которых оказались те, кто проводит турниры в Казани. Однако итоговые результаты найти через несколько часов после завершения стартов тоже не всегда возможно. Снятия в последний момент тоже не добавляют настроения болельщикам, которые купили на соревнования билеты.

Стадион &laquo;Центральный&raquo; после реконструкции принимает соревнования на&nbsp;Играх БРИКС. «Таких условий в стране почти нет». «Центральный» стадион в Казани сохранил вид на кремль и приобрел представительство Чечни

Плюс третий: Казань похорошела

Местные жители рассказывают, что к Играм БРИКС даже сделали красивые фонтаны на Булаке, город прибрали, озеленили, плитку положили. Судя по новостям, всего благоустроили 18 объектов — от скверов до памятников и станций метро. И это, наверное, для сотен тысяч казанцев куда важнее, чем-то, сколько медалей завоевали наши в синхронных прыжках в воду.

Минус третий: не хватает медийных персон

Один приезд Алины Загитовой на стадион стоит выступления десятков беззвездных участников из дальних стран. Конечно, важен KPI по сборным. Но кажется более эффективным по отдаче найти 7-8 известных людей, назначить их послами — и каждого привезти на два дня в Казань. Есть «Рубин» с Безруковым и его безобидными шутками или (а почему нет?) многолетний великий тренер Курбан Бердыев, автор гола «Барселоне» Александр Рязанцев или Сергей Семак.

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Послом стал в итоге турок Гекдениз Карадениз, но его в Казани пока не видно. Данис Зарипов — тоже мощный вариант, да даже Камила Валиева — пригласить ее в роли зрителя, если сложно юридически оформить «посольство». Выбор медийных спортсменов у Татарстана богатый. За него же выступал сноубордист Вик Уайлд, а его милый акцент — уже инфоповод.

Плюс четвертый: спортсмены все понимают

Что приятно осознавать — российские спортсмены не отрываются от земли и не пытаются представить победу на Играх БРИКС как сверхдостижение. Результаты никто не обесценивает, но много адекватных комментариев о том, что на чемпионате России конкуренция была выше и «жаль, что нет китайцев». Вряд ли среди наших спортсменов много таких, кто может сподвигнуть свои федерации наладить дипломатию или смягчить позицию по нейтральному статусу. Но отсутствие бравады само по себе хорошо.

Логотип Игр БРИКС в Казани
Фото Global Look Press

Минус четвертый: попали под каток Евро-2024

Еще об информационной отдаче. У Игр БРИКС в первые два дня был неплохой медиаэффект. Да, не всегда он был чисто спортивным — все удивлялись географии, протоколам, читали байки с места событий. А через два дня начался футбольный Евро-2024. И очевидно, как бы ни пытались показать значимость соревнований в Казани, матчи сборных Германии, Испании, Италии затмили тайских синхронистов. Наверное, о таком контрпрограммировании и нужном фоне тоже стоит думать заранее.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Ну и штрих на полях напоследок. Есть очень небольшая группа людей, которая будет недолюбливать Игры БРИКС всю жизнь. Ведь победители Игр поступают в университеты вне конкурса. Представили лицо абитуриента, который годами зубрил обществознание и математику — а его обошел прыгун в воду, обыгравший одного соперника? Бонусы для чемпионов — это очень здорово, но стоило ли делать их именно такими?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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