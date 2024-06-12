«Нас пригласили. Как мы можем отказаться?» Что говорят об Играх БРИКС иностранцы

Первый день большого мультиспортивного мероприятия в Казани.

Утро Дня России я встретил в поезде — нет, не с гимном в громкоговоритель, а с криком ребенка «Все, мы приехали!». Этого хватило для подъема в панике, но потом юный пранкер добавил: «Куда-то. Вон коровы...» Спать после этого уже не хотелось, поэтому послушал разговоры отпускника с СВО о ценах на фронте и ответы бабушки про сельские больницы — они мерялись, кому сложнее жить. Воистину говорят — чтобы узнать Россию, нужно сесть в поезд дальнего следования. И желательно в вагон без кондиционера и с животными.

Казань снова готова

Зато прекрасные кондиционеры работают в центре аккредитации Игр БРИКС. Тут настоящая международная атмосфера. За час встретил представителей сборных всех стран СНГ, Китая, Бразилии, Индии, Пакистана, ОАЭ, Египта, Ирана, Абхазии, Венесуэлы. Некоторые в традиционных одеяниях, холл жужжит от многоязычия.

Последние дни я много спорил с разными людьми — как коллегами, так и наблюдателями со стороны — насчет смысла Игр. «Показуха», «составы не лучшие» — ну, аргументы понятны. Я пытался объяснить, что, возможно, стоит смотреть на big picture, как говорят в некоторых странах БРИКС — большую картинку.

Что большинство людей вообще смотрит на спорт и всякие Игры как на развлечение — сходить на концерт, в бар или на «соревы»? Им просто хочется праздника в городе — красивых вывесок, афиш, спрашивающих дорогу иностранцев. И даже если топовый состав, к примеру, в спортивной гимнастике будет только у России, то посмотреть на Нагорного, Далалояна и Мельникову за 200 рублей уже соберутся. Просто чтобы отвлечься от действительности, например.

Это если, конечно, раскрутить, пропиарить, подать. Немного в аврале и спешке, но это стараются сделать. Гимн Игр БРИКС с участием Льва Лещенко получился достойно, с отсылками к Олимпиаде-1980 и творчеству тех лет, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова или Тыниса Мяги, но в современной аранжировке.

Или талисман — леопард Бриксик точно картины не портит, хотя история знает примеры более неоднозначных маскотов, типа капель в Лондоне-2012. Да в общем и сочинскую троицу критиковали.

В городе Игры БРИКС чувствуются — цветастые эмблемы, автобусы, правда, народ в основном о них пока узнал по кортежам и потом переспрашивает: «А что за Игры, расскажи?» И задумываются — не сходить ли.

Настоящая красота — на территории деревни универсиады. Тут сделали аллею с развлечениями и всеми флагами стран-участниц (насчитал как раз 90). Среди активностей — настольные «камень-ножницы-бумага» или гигантская рогатка.

Есть и приглашенные, и отобравшиеся

Наверное, спор о том, должны ли быть на таких Играх оптимальные составы или прежде всего сам факт праздника, бесконечны. Лучше спросить у иностранцев — они независимые аудиторы. Что сказали спортсмены и тренеры разных стран?

Республика Сербская: «Какие виды спорта? Теннис, диджитал-баскетбол... Нас пригласили, мы приехали. Если нас, сербов, куда-нибудь приглашают, как мы можем отказаться? У нас все растет — экономика, города, приезжайте. Почему мы не в составе Боснии и Герцеговины? Не надо об этом. Только Республика Сербская! Выступать как независимое государство? Ну, это мечта. Может, лет через 20-30. Каталонцы столетиями мечтают о независимости».

Пакистан: «Мы из тенниса. Почему приехали? Нам сказало правительство ехать, пришло приглашение, решение государства, что мы поедем. Встречают прекрасно, в Казани красиво».

Таджикистан: «Я из карате. У нас был отбор, проходили соревнования, чтобы попасть на эти Игры. Все хорошо, но... напиши, что с выдачей аккредитаций бардак! Два часа уже жду этот бейдж!».

Шероховатости есть, это правда. Вот белорусы в столовой сидят и вспоминают Токио — а там сто кухонь было на любой выбор... Ну справедливости ради — как человек, который проник в зону питания для спортсменов (потому что больше есть рядом с деревней было негде), могу сказать, что кормят достойно. А главное — бесплатно. А вот киргизы вообще были всем довольны и даже объявили, что в некоторых единоборствах привезли первых номеров сборной.

Судя по всему, участники делятся на три группы:

— те, кого пригласили или кого отправило государство по линии сотрудничества с Россией;

— те, кто реально старался прислать оптимальные составы и даже устраивал отбор (особенно постсоветские страны в единоборствах);

— сама Россия, которая отправила всех, кого могла, по максимуму.

Конечно, наша сборная может выиграть медальный зачет с десятикратным преимуществом. Но разве не важнее горящие глаза волонтеров, которые получили практику арабского с египтянами? Или которые переживают как за себя, потому что сопровождаемых ими армян не пустили в столовую, и тут же стараются решить проблему?

Ради этих эмоций, получения новых навыков и ради таких глаз существует спорт. И не обязательно олимпийский.