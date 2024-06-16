Мнения разделились.

Игры БРИКС идут в Казани четвертый день, Россия ожидаемо разносит всех в медальном зачете, после трех дней имея 78 золотых наград против 13 у Белоруссии и 11 у Китая. По моим подсчетам, за три дня соревнований поучаствовали в них ровно 30 стран.

При этом билеты на Игры продаются здорово, на центральной пешеходной улице Баумана международный вайб, а на некоторых соревнованиях абсолютно сумасшедшая атмосфера. Посмотрите, как сборная России праздновала победу в командном турнире по настольному теннису — даже если над седьмым составом сборной Китая, это все равно легендарно.

Или легкая атлетика на обновленном «Центральном» в субботу. Как минимум тысяча болельщиков, охота за плюшевым талисманом Игр Бриксиком в магазине, неплохое представительство стран, от Эритреи до Бразилии, хотя на церемонии награждения диктор настолько привык к объявлению побед России, что первое золото белорусов объявил так: «Звучит гимн Российской... Республики Беларусь». Полина Кнороз выиграла с результатом 4,80 — он выше, чем у победительницы прошедшего чемпионата Европы.

«СЭ» собрал самые яркие цитаты об Играх и отношении к ним российских спортсменов.

Алина Загитова, посол Игр:

— На Играх БРИКС есть соревновательный момент, они похожи на Олимпийские игры отчасти. Я побывала на ушу, спортивной гимнастике, приехала на легкую атлетику, хотя мама меня иногда ею пугала в детстве. Было бы интересно организовать и Зимние игры. Думаю, они бы получили популярность в нашей стране.

Олег Мусохранов, тяжелоатлет (серебряный призер Игр):

— Соревнования на высшем уровне, я выступал и на первенстве Европы, и на чемпионатах Европы. Ничем не уступают Игры БРИКС значительным, большим соревнованиям. Мне все очень нравится. Все, что нужно спортсменам, все есть.

Артем Окулов. Фото bricskazan2024.games

Артем Окулов, тяжелоатлет (чемпион Игр):

— В данной обстановке я рад, что вообще кто-то приехал. И приехали довольно неплохие спортсмены, которые навязывают борьбу. По организации никаких вопросов, для международных соревнований Игры на неплохом уровне. Я с 2013 года езжу по разным стартам, и мне здесь нравится. Для всех это неплохой международный старт.

Давайте без вранья: этот вес (победный. — Прим. «СЭ») я поднимаю на тренировке. По-хорошему, с заключительного веса я должен был начинать. Но сложилась борьба с белорусом Курловичем, пришлось сделать так. Мы тут работаем на результат, для России, для местных зрителей, не на свои хотелки. А наподниматься я еще успею.

Кристина Макаренко, бегунья (чемпионка Игр):

— Очень приятно, когда есть флаг, когда есть форма сборной. Давно забытые ощущения. У меня в последний раз это было 10 лет назад. Наивно ли сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой? Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще.

Полина Кнороз, прыгунья с шестом (чемпионка Игр):

— Я очень рада, все сложилось, как должно было. Половину заслуги за золото нужно отдать зрителям. Я не могу вспомнить, когда последний раз выступала в российской форме на международных соревнованиях. Думаю, это первый раз жизни. Конечно, осадок от пропуска чемпионата Европы остался. Вы же сами понимаете, золото Европы и золото БРИКС — несравнимые величины. Конечно, хотела бы выиграть там. От Игр БРИКС я ничего не ждала, я знала своих соперников заранее, я их давно знаю.

Даниел Маринов, гимнаст (чемпион Игр):

— Очень рад, что теперь после победы на Играх БРИКС могу поступить в этот вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать, 19 июня у меня будет экзамен по биологии. Планирую получить специальность тренера.

Артур Далалоян, гимнаст (серебряный призер Игр):

— Классные впечатления. Этот турнир можно сравнить с международными соревнованиями, что хорошо и только плюс в копилку гимнастов, эти эмоции — топ. Это хороший толчок и возможность проявить себя для молодых спортсменов.

Артур Далалоян. Фото bricskazan2024.games

Давид Белявский, гимнаст (четвертое место):

— На самом деле мы, как только прилетели, сразу прочувствовали, что это турнир серьезного уровня. Нас красиво встретили в аэропорту, привезли в деревню атлетов. Везде символика Игр БРИКС. Я был на многих соревнованиях, в том числе и на международных, и далеко не везде так встречают, так готовятся. Так что это серьезный и важный турнир, атмосфера подходящая.

Конкуренция? Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни. Мы все понимаем, из-за чего не приехал Китай, поэтому я нормально к этому отношусь. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать.

Светлана Колесниченко, синхронистка (чемпионка Игр):

— Я рада, что выступаю здесь, Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно.

Кира Ювченко, гребчиха (чемпионка Игр):

— Что значит «нормальные соперники»? Я бы так не делила, на нормальных и ненормальных. Что такое хорошо и что такое плохо, как говорилось в стихотворении. Как относиться к соревнованиям — дело каждого спортсмена, но я думаю о том, что каждого соперника нужно уважать и каждый атлет имеет право на хорошее отношение. До того как щелкнул секундомер, дали старт судьи, до начала любой игры абсолютно все равны. Неважно, кто откуда приехал.

Можно ли сравнить Игры БРИКС по организации с Олимпиадой? Да, можно. Хотя бы потому, что Казань реально старается. Шаттлы есть? Да. Волонтеров много? Точно. Инфраструктура налажена, медобеспечение есть, работа проделана большая, это видно.