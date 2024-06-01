На Игры БРИКС приедут почти 100 стран. Организаторы вносят коррективу в программу соревнований

От некоторых видов спорта пришлось отказаться.

Крупнейшее спортивное событие лета в России — Игры стран БРИКС — стартует уже меньше чем через две недели. Ждать осталось совсем недолго, и информации о предстоящем старте все больше. Наконец-то вырисовывается итоговая программа по видам спорта. Она претерпела некоторые изменения, в частности организаторам пришлось оптимизировать количество видов, чтобы сконцентрироваться на качестве. Ведь ажиотаж вокруг события удивляет — число стран-участниц уверенно близится к 100.

Заявились 97 стран со всего мира

Официальная церемония открытия Игр БРИКС намечена на День России — 12 июня. При этом первый соревновательный день пройдет 11 июня. Поэтому подготовка к событию на финишной прямой. Накануне совещание по Играм БРИКС провел и новый министр спорта Михаил Дегтярев. Он уже успел пригласить в Казань своих коллег из Ирана, Казахстана, Узбекистана и Китая. По итогам совещания стало известно, что из программы соревнований исключают три вида спорта: скейтбординг, пляжный гандбол и пляжный волейбол. Об этом написали ряд казанских СМИ, «СЭ» представители оргкомитета Игр БРИКС подтвердили данную информацию. Причина отказа от турнира по скейтбордингу и пляжным командным видам банальна — на них заявилось мало участников, гораздо меньше, чем изначально планировал оргкомитет Игр.

Талисман Игр БРИКС. Фото vk.com/kazan2024_brics

Принципиальная позиция оргкомитета — поддерживать высокий соревновательный уровень Игр стран БРИКС. Поэтому решение оптимизировать число видов спорта, чтобы сконцентрироваться на качестве, можно только приветствовать. К тому же общий интерес к событию поражает даже самих представителей Игр. Еще недавно в официальных пресс-релизах озвучивались цифры в 50 стран-участниц. Однако, по последней информации, уже 97 стран подтвердили, что отправят в Казань хотя бы по одному спортсмену. И список продолжает расти — заявка открытая, так что не исключено, что еще несколько делегаций запрыгнут в последний вагон, глядя на подобный ажиотаж. Единственное, пока неизвестно, какие конкретно страны собираются участвовать в Играх БРИКС, помимо стран-членов политического альянса. По информации «СЭ», прежде всего речь идет о странах Африки, Карибского бассейна, Азии, однако и несколько стран Европы решились отказаться от предрассудков и приехать в Россию.

Гимн Игр БРИКС исполнил Лещенко с группой Filatov & Karas

В итоговый список видов спорта на Играх БРИКС включили единоборства: бокс, карате, корэш, борьбу на поясах, самбо, ушу, дзюдо, спортивную борьбу. Водные дисциплины: греблю на байдарках и каноэ, гребной спорт, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание. Игровые дисциплины: баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, теннис, настольный теннис, бадминтон. Атлетические и гимнастические дисциплины: легкую атлетику, тяжелую атлетику, спортивную гимнастику, художественную гимнастику. Также на Играх БРИКС будут проводиться соревнования по фехтованию, конному спорту, шахматам, акробатическому рок-н-ролу и брейкингу. Всего будет разыграно почти 400 комплектов медалей. Особенно выделяется конный спорт, где участников ждет уникальная программа — тентпеггинг и джигитовка. То есть мы увидим не стандартный конкур с выездкой, а настоящую конную дуэль. Всадники должны будут поразить маленькие цели «пеги» и заработать положительные очки.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, общее число участников Игр БРИКС превысит пять тысяч, из которых более 4000 — это иностранные спортсмены. Конечно, приедут не все страны, особенно мало будет представителей западных держав. На этот счет выразила свое мнение президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. «Есть нюанс, что к нам боятся приезжать судьи, спортсмены, но это пока федерации главные. Когда будут клубы, все изменится. На уровне России мы делаем все, чтобы не останавливалось развитие гимнастики во всем мире. Мы решили и продвигаем свою идею, чтобы в соревнованиях участвовали клубы, а не федерации», — сказала Винер в беседе с РИА Новости. Однако и тех спортсменов, которые будут в Казани, должно быть достаточно, чтобы праздник спорта случился. А у настоящего праздника должна быть и своя песня. Вернее, свой гимн.

Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гимн Игр БРИКС доверили исполнить Льву Лещенко. Официальной песней Игр стран БРИКС 2024 года стала композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Народный артист России исполнит припев трека. «Мы связались с Filatov & Karas, и они предложили мне сделать коллаборацию. Я послушал песню, и она мне очень понравилась. Сначала она была чисто спортивного характера, потом ребята кое-что переделали. Сейчас она стала не узкоспортивной песней, а более глобальной, о событийности сегодняшнего дня, о жизни, такая гуманитарная история. Filatov & Karas показали это организаторам Игр БРИКС. Им песня очень понравилась, и она будет звучать на турнире. Песня достойная. Мы ее пели в открытом эфире, было очень много зрителей, которые ее послушали. У меня роль в этой песне небольшая, я пою несколько строчек припева. К сожалению, у меня не получается посетить Игры БРИКС, поэтому будем смотреть по телевизору», — сказал Лещенко «СЭ».