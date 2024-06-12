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12 июня, 23:00

В Казани торжественно открылись Игры БРИКС. Это главный старт лета в России

В Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Церемония открытия Игр БРИКС.
Фото Игры БРИКС 2024
На торжественной церемонии заявлено о готовности нашей страны провести и другие турниры в новых форматах.

В Казани торжественно открылись Игры БРИКС — один из главных спортивный фестивалей в стране в нынешнем году. Во время красочной церемонии знаменосцем сборной России стал четырехкратный призер чемпионата Европы по академической гребле Артем Косов. А старт самому турниру по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин. «Объявляю спортивные Игры стран БРИКС 2024 года открытыми. Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам — ярких и незабываемых впечатлений», — сказал глава нашей страны.

«Нам особенно приятно принимать в Казани атлетов из более чем 90 стран. Напомню, что у России большой опыт проведения масштабных международных соревнований: в этом году исполнилось 10 лет Олимпиаде в Сочи», — добавил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Первые в своем роде

Праздник спорта в Казани может вообще стать главным мультиспортивным событием года в России, поскольку будущее Игр дружбы до сих пор под вопросом. Дегтярев не стал упоминать о них, перечисляя будущие международные старты в России. Зато во время церемонии открытия не обошлось без ностальгии — об Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани и чемпионате мира по футболу по всей стране. Перед торжественной церемонией министр почти час общался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Логотип Игр БРИКС. Великобритания, Абхазия и Израиль с Палестиной среди участников. Чем удивят Игры БРИКС?

«Будем развивать межгосударственные форматы и предлагать всем странам. Мы состоим в разных организациях, в ШОС, в БРИКС, в СНГ и других. Будем эти форматы развивать. У нас запланированы юношеские российско-китайские Игры, повестка международная будет только нарастать, — сказал Дегтярев. — Эти игры первые в своем роде, в таком формате, открытом, со взрослыми спортсменами, 27 дисциплин. Вновь мы отличаемся тем, что задаем тон и приглашаем к сотрудничеству на ниве спорта, соперничества в честной и равной борьбе».

На фоне этого выступления в зал постепенно входили иностранные делегации. По последней информации, на Играх БРИКС должны быть 97 стран. Сейчас в Казань уже прибыли представители из 40 различных государств, присоединятся по ходу соревнований. В последний момент добавляются даже новые страны — участницы Игр. К примеру, заявились несколько спортсменов из Литвы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Михаил Дегтярев.
Фото Игры БРИКС 2024

Смогут нас приятно удивить

Во время церемонии открытия особенно много аплодисментов досталось сборным из стран СНГ и из Палестины. «Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира — яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ, — почеркнул во время своего приветственного слова раис Татарстана Минниханов. — Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами, убежден, что они пройдут в атмосфере согласия».

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Казань в очередной раз показывает миру, как нужно проводить крупные спортивные события. Олимпийский чемпион Илья Захаров назвал атмосферу сравнимой с чемпионатом мира по футболу. Дегтярев вспоминал с ностальгией Олимпиаду в Сочи, многие местные жители говорили об Универсиаде-2013 и чемпионате мира по водным видам спорта-2015. Конечно, со спортивной точки зрения турниры едва ли сравнимы, тем не менее попытка в непростых обстоятельствах организовать спортивный праздник выглядит удачной. Соревнования продлятся до 24 июня и наверняка еще смогут нас приятно удивить.

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