«Санкции были нам подарком». Станут ли успешными Игры БРИКС после оглашения суммы призовых?

Соревнования в Казани у нас называют «самым ярким событием лета».

В ситуации, когда Россия допущена до летних Олимпийских игр в Париже в неполном составе, буйным цветом расцветают альтернативные форматы спортивных мероприятий. Весной в Казани провели Игры будущего со множеством новых видов спорта, с новым фиджитал-подходом, когда физический спорт комбинировался с киберспортом. Судя по просмотрам в YouTube и представительству, они скорее удались. В сентябре в Москве и Екатеринбурге ожидается альтернативная Олимпиада — Игры дружбы. 40 лет назад в пику Лос-Анджелесу проводил соревнования под тем же названием соцблок.

Но Игры БРИКС 12 — 23 июня могут получиться не менее масштабными и, возможно, станут своеобразной репетицией противовеса Олимпиаде.

Масштаб перекрывает олимпийский

На Играх БРИКС ожидается 4,5 тысячи спортсменов (это около половины от участников Парижских игр), 380 комплектов медалей (в Париже — 327) и представители 50 стран. То есть участвуют не только Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а все желающие страны мира. Как предполагается, будут делегации из Африки, Азии и Южной Америки — а вот с Европой остается интрига.

Дело в том, что подобные соревнования вызвали серьезное беспокойство Международного олимпийского комитета, который, по информации «СЭ», отговаривает спортивные власти стран от отправки делегаций в Россию. Игры БРИКС существовали и раньше, но не в таком масштабном формате — обычно это были небольшие турниры по нескольким видам спорта. Как заявляется на сайте организаторов, «главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям». 23 апреля поступили в продажу первые билеты на Игры БРИКС.

Теперь на Играх сразу 29 дисциплин, как олимпийских, так и национальных и экзотических:

Напомним, что БРИКС — межгосударственное объединение. С 2006 года в него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября 2023 года в союз вошли Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Игры планируют провести на 12 спортивных объектах в Казани. Соревнования завершатся за месяц до начала летней Олимпиады-2024 в Париже.

Призовые будут

Более того — на днях Министерство спорта России объявило о призовых призерам Игр БРИКС (напомним, на Олимпиаде их нет). Они весьма приличные и повторяют суммы зимней спартакиады. Согласно проекту постановления Минспорта РФ, победителям соревнований планируется выплачивать по 358,4 тысячи рублей, за серебряную медаль спортсмены будут получать по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую — по 107,5 тысячи. Тренерам спортсменов за золотую медаль планируют выплачивать по 171,5 тысячи, за серебряную — по 85,5, за бронзовую — по 51,2. Но это все касается, конечно, россиян.

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко смело назвал Игры главным событием лета (это в год проведения Олимпиады и чемпионата Европы по футболу) и даже назвал санкции «подарком»:

— Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Более 4,5 тысячи спортсменов в течение 14 дней будут бороться за звание лучших в своем виде спорта. Несмотря на серьезные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем. Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы, — заявил Чернышенко.

Заодно на неделе представили послов Игр — ими стали именитые фехтовальщица Софья Великая и прыгун в воду Илья Захаров. Великая готовится участвовать в Играх, также на сайте анонсируется участие прыгуна в воду Евгения Кузнецова, гимнастки-«художницы» Лалы Крамаренко, синхронистки Светланы Колесниченко. Однако всего за 43 дня до старта соревнований до сих пор неизвестно, кто на них точно приедет, будут ли иностранные звезды и многие ли страны рискнут проигнорировать давление МОК. Говорится, что приглашены так называемые дружественные страны — Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и другие. С одной стороны — это неплохая тренировка перед Олимпиадой. С другой — наверняка у спортсменов график подводки к Олимпиаде был написан задолго до приглашений.

От того, приедут ли команды в действительно сильных составах, зависит в том числе и будущее мирового спорта — останется ли олимпийское направление в нем монопольным или нет.