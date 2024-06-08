Игры БРИКС раскрыли состав участников. Какие страны выступят в Казани?

Среди самых больших делегаций — Россия, Белоруссия, Китай, Бразилия, Индия, Иран и ОАЭ.

Названы конкретные страны, которые подтвердили свое участие в спортивных Играх БРИКС в Казани с 11 по 24 июня. По словам организаторов, в масштабных соревнованиях по 27 видам спорта примут участие более 3500 спортсменов более чем из 90 стран. Наибольшее количество атлетов в составе сборной России — 635, Белоруссия привезет в столицу Татарстана более 200 спортсменов. Компанию им составят представители всех государств сообщества «БРИКС плюс» — Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР, Эфиопии. Также крупные делегации ожидаются от дружественных стран бывшего СССР — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Обращает на себя внимание и сборная Южной Осетии — страны, признанной Россией и рядом других государств, но не имеющей соответствующего статуса в ООН.

На соревнованиях не будет призовых

«К Играм БРИКС все готово, объекты готовы. Мы ждем гостей, все пройдет на самом высоком уровне, — заверил накануне глава Татарстана Рустам Минниханов. — Данное международное мультиспортивное мероприятие проводится в рамках председательства нашей страны в БРИКС. Будут задействованы 15 спортивных объектов в Казани и один объект в Москве. Мероприятие серьезное и важное. Необходимо провести его очень достойно». Также было сообщено, что проведению фестиваля спорта, который состоится между Днем России и Сабантуем, будут помогать около двух тысяч волонтеров.

«Есть попытки противопоставления Игр БРИКС Олимпиаде — это, конечно, полная ерунда, они идут на развитие спорта в стране и не служат альтернативой, это важно понимать, — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — Казань является спортивной столицей России, мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям. Наша задача — обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта».

«Хотелось бы заранее поблагодарить всех участников предстоящих Игр БРИКС, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич. — Мы очень ценим их желание выступить в соревнованиях, которые относительно недавно появились в международном календаре и еще не стали такими престижными, как чемпионаты или Кубки мира. Важно отметить, что на Играх БРИКС не будет призовых и команды добираются до России за свой счет, а не за счет организаторов, как это иногда происходит. Несмотря на это, в Казани соберутся спортсмены со всего мира. Это и есть настоящая дружба, проявление уважения к стране-организатору».

Также Тепавчевич отметил, что большие делегации приедут из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. В Казани также выступят спортсмены более чем из 20 стран Азии, Африки и Европы. Среди них есть довольно крупные делегации из Бахрейна, Пакистана и Египта. Значительный интерес к Играм проявили страны Южной и Центральной Америки. Помимо Бразилии, это Колумбия, Венесуэла, Мексика, Перу, Аргентина и Куба.

Сергей Шубенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Признак профессионализма

Что касается конкретных заявок, пока есть ясность только с россиянами, и то не во всех видах спорта — не все федерации обнародовали составы команд. Однако уже очевидно, что за редким исключением в Казани выступят главные звезды нашего летнего спорта, в том числе некоторые из тех, кто завоевал путевку на Игры в Париж. Исключение здесь, пожалуй, составят только пловцы — согласно изначальной договоренности в этом виде спорта соревнования будут юниорскими. Есть нюансы, например, и в конном спорте, где представлены неолимпийские дисциплины — тентпеггинг, джигитовка и стрельба из лука.

Не самым впечатляющим выглядит представительство в соревнованиях по спортивной гимнастике. Компанию россиянам и белорусам там составят коллеги из Казахстана, Узбекистана, Малайзии, Монголии, Сирии, Таиланда, Турции, Туниса, Армении, Эфиопии, Индии, Южной Осетии и Республики Сербской. Последняя тоже не является государством — членом ООН, а известна лишь как образование в составе Боснии и Герцеговины. Сборная Китая, одна из сильнейших гимнастических команд мира, в Казани, увы, не заявлена. Как и представители Бразилии, которые могли бы составить серьезную конкуренцию нашим лидерам.

Впрочем, здесь надо понимать сложность момента. Во-первых, по поводу Игр БРИКС негативно высказывались в МОК и ВАДА, и неизвестно, какие санкции могут грозить тем, кто примет участие в этих соревнованиях. Во-вторых, во многих видах спорта сейчас идут национальные отборы на Олимпиаду. И выдергивать из этого процесса претендентов на Париж-2024 не всегда корректно. В любом случае подавляющее большинство наших атлетов в последние два с лишним года совсем не избалованы международными стартами. И воротить нос в такой ситуации просто глупо. Надо выступать и доказывать свой высочайший уровень на фоне любых соперников. В этом и заключается профессионализм.

Кстати, отсутствие призовых за результат — это не совсем точная информация. Некоторое время назад публиковался проект постановления Минспорта РФ, согласно которому победителям Игр БРИКС из сборной России предлагалось выплачивать по 358,4 тысячи рублей. За серебряную медаль спортсменам должны заплатить по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую — по 107,5 тысячи. Тренерам чемпионов и призеров — по 171,5 тысячи за золото, за серебро — по 85,5, за бронзу — по 51,2. Это меньше традиционных олимпийских премий, но тоже существенный материальный стимул, который также присутствует в некоторых других сборных, которые выступят в Казани.

Яна Егорян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав сборной России на Игры БРИКС в некоторых видах спорта

Спортивная гимнастика

Мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Даниел Маринов, Никита Нагорный, Сергей Найдин, Владислав Поляшов; вне конкурса — Илья Заика, Кирилл Прокопьев, Савелий Съедин, Алексей Усачев.

Женщины: Мария Агафонова, Ангелина Мельникова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина; вне конкурса — Екатерина Андреева, Алена Глотова, Виктория Листунова, Кристина Шаповалова.

Фехтование

Сабля

Мужчины: Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Кирилл Тюлюков, Анатолий Костенко.

Женщины: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Вероника Булукова.

Рапира

Мужчины: Тимур Сафин, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Журавлев.

Женщины: Марта Марьянова, Полина Волобуева, Анна Соловьева, Владислава Пенюшкина.

Шпага

Мужчины: Георгий Бруев, Павел Бузинов, Алексей Удовиченко, Артем Саркисян.

Женщины: Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана.

Шахматы

Мужчины: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко.

Женщины: Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева, Дарья Гелошвили, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Варвара Креопалова, Екатерина Коссова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анна Андрианова, Алена Бакай, Елизавета Бренер, Ксения Ефимова, Александра Кленина, Александра Кузнецова, Алина Румянцева, Анастасия Сидорина, Вероника Соколова, Ольга Тютюник, Александра Шмидт.

Легкая атлетика

Спринтерский бег

Мужчины: Константин Крылов, Данила Тен, Владислав Скулин. Андрей Лукин, Данил Росляков.

Женщины: Кристина Макаренко Наталья Комбарова, Юлия Караваева, Анна Татькова, Вера Филатова, Виктория Максимова.

Стайерский бег

Мужчины: Савелий Савлуков, Александр Масютенко, Дмитрий Разумов, Артем Арасланов, Максим Шелих, Константин Холмогоров, Даниил Некрасов, Сергей Дубровский, Владислав Подзвездов.

Женщины: Полина Ткалич, Анна Садовничева, Вероника Архипова, Антонина Кривошапка, Екатерина Иванова, Мария Прохорец, Екатерина Самуйлова, Нигина Тухтаева, Светлана Аплачкина, Юлия Попова, Яна Перепелица.

Бег с барьерами

Мужчины: Артем Макаренко, Сергей Шубенков, Матвей Герасимов, Федор Иванов, Денис Новосельцев, Владимир Лысенко.

Женщины: Виктория Погребняк, Валерия Громова, Ксения Примак. Эмилия Тангара, Кристина Вершинина, Ирина Баулина.

Бег на выносливость и степлчез

Мужчины: Владимир Никитин, Анатолий Рыбаков, Евгений Рыбаков, Константин Плохотников, Никита Калганов, Петр Швецов.

Женщины: Любовь Дубровская, Ольга Вовк, Мария Ермакова, Екатерина Ивонина, Анна Тропина, Анастасия Красильникова.

Ходьба

Мужчины: Сергей Кожевников, Василий Мизинов, Сергей Широбоков.

Женщины: Рейхан Каграманова, Эльвира Хасанова, Надежда Сергеева.

Прыжки

Высота

Мужчины: Данил Лысенко, Никита Анищенков, Илья Иванюк.

Женщины: Мария Кочанова, Кристина Королева, Полина Парфененко.

Шест

Мужчины: Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков.

Женщины: Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина.

Длина

Мужчины: Артем Чермошанский, Юрий Ожгибесов, Артемий Коленченко.

Женщины: Елена Соколова, Екатерина Левицкая, Рамиля Валитова.

Тройной

Мужчины: Виталий Павлов, Дмитрий Чижиков, Илья Телькунов.

Женщины: Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева, Валерия Воловликова.

Метания

Ядро

Мужчины: Максим Афонин, Александр Лесной, Константин Лядусов.

Женщины: Алена Гордеева, Снежана Трофимец, Ольга Батырева.

Диск

Мужчины: Алексей Худяков, Александр Добренький, Семен Бородаев.

Женщины: Елена Панова, Мария Огрицко, Виолетта Игнатьева.

Молот

Мужчины: Валерий Пронкин, Андрей Романов, Евгений Коротовский.

Женщины: Елизавета Царева, Анастасия Григорьева, Алисия Наумова.

Копье

Мужчины: Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Николай Орлов. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика.

Женщины: Элла Кузнецова, Майя Богатырева, Вера Маркарян.

Многоборье

Мужчины: Арсений Елфимов, Степан Кекин, Александр Комаров.

Женщины: Елизавета Слободянюк, Юлия Сохацкая, Светлана Антошина.

Вольная борьба

Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг), Малик Шаваев (до 86 кг), Алан Багаев (до 92 кг), Бады- Маадыр Самдан (до 97 кг), Шамиль Мусаев (до 125 кг).

Греко-римская борьба

Виталий Кабалоев (до 55 кг), Эмин Сефершаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Рафаэль Юнусов (до 82 кг), Вааг Маргарян (до 87 кг), Николай Хоменко (до 97 кг), Нохчо Лабазанов (до 130 кг).

Женская борьба

Елизавета Смирнова (до 50 кг), Милана Дадашева (до 53 кг), Александра Скиренко (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Екатерина Кошкина (до 62 кг), Валерия Дондупова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг), Олеся Безуглова (до 72 кг), Екатерина Букина (до 76 кг).

Дзюдо