«Мы не хотим получать нейтральный статус. Мы хотим выступать за Россию». Сильные слова наших чемпионов

Прыгуны в воду Кузина и Молчанов отреагировали на нейтральный статус россиян на Олимпиаде

Прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли Игры БРИКС, чтобы было в чем играть в «Шляпу».

Прыжки в воду на Играх БРИКС выглядят достойно по сравнению с некоторыми другими видами — среди стран Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Эквадор. Хотя, конечно, не хватает мексиканцев и особенно китайцев. Почему-то даже в настольном теннисе представители Китае приехали. Почему в бассейне по-другому — вопрос. Бразильцы и белорусы ситуативно могут оказать сопротивление нашим, но многие иностранцы падают «бомбочкой» и получают за прыжки 2-4 балла. На таком фоне в миксте на трамплине (3 метра) у призера чемпионата Европы Ильи Молчанова и чемпионки России Елизаветы Кузиной соперников не было. Обыграли они одну бразильскую пару и одну белорусскую, правда, интрига жила практически до последнего прыжка. И трибуны заполнены — диктор талантливо их раскачивает на русском и чистом английском.

«СЭ» поговорил с Лизой и Ильей о том, можно ли сравнить Игры БРИКС с международными соревнованиями — на которые Федерация прыжков в воду отправлять спортсменов не стала. Еще недавно герои этого интервью постоянно ездили за рубеж.

Грустно, что китайцы не приехали

— Елизавета, Илья, когда вы последний раз выступали в форме сборной России на международных соревнованиях?

Илья: — Ну, кстати, недавно. На Играх дружбы по водным видам спорта, наверное, 2022 год. Евразийский кубок у нас еще был в этом году. Так что у нас такое бывает.

Елизавета: — А поскольку мы из разных регионов, то выходим даже на чемпионате России в российской форме.

Илья: — У нас нет одинаковой формы, потому что Лиза из Московской области, а я из Москвы. Вот и выходим в российской.

— Насколько большие эмоции от победы на Играх БРИКС? Или скорее усталость из-за недавнего чемпионата России?

Елизавета: — Я сегодня нервничала, даже сильнее, чем на чемпионате России. Не знаю, с чем это связано. Может, правда усталость начала сказываться.

Илья: — Возможно, такая небольшая нервозность сказывается из-за отсутствия сильной конкуренции, потому что мы все-таки привыкли постоянно бороться и держать себя вот в этом состоянии. Здесь мы понимали, что у нас очень хорошие шансы выиграть с отрывом. Поэтому нотки нервозности проскальзывают. Вроде бы достаточно своего хорошего прыжка, и все — но из-за этого и мандраж. Но в целом эмоции классные, золотая медаль на международном старте, она уже останется навсегда, а сколько пар выступало — забудется.

— В принципе вам кого-то из соперников обещали? Потому что в прыжках в воду наверняка китайцев хотелось увидеть.

Елизавета: — Сначала говорили, что должны были приехать, но... вот не приехали они. Грустно, конечно, да. Потому что, мне кажется, это был бы классный опыт — с ними посоревноваться.

— Что-нибудь хотите им передать?

Илья: — Нихао!

Елизавета Кузина. Фото из соцсетей Елизаветы Кузиной

На чемпионате мира могли бы бороться за медали

— Ваш результат конкурентоспособен на мировом уровне?

Елизавета: — Сложно сравнивать, разные судейские бригады.

Илья: — И эмоции отличаются. На международке большое количество пар прыгает, сильный конкурентный состав. Но если мы берем сумму баллов, то это тройка призеров в мире или около нее.

Елизавета: — Последние результаты показали, что могли бы бороться за медаль чемпионата мира.

— Лиза, читал ваши слова про пропущенную Олимпиаду в Токио, как вы эмоционально переживали пропуск, плакали. Думали ли вы, что после Токио шанса может в жизни не быть вообще?

Елизавета: — Перед Токио было так, да. Но быстро перезагрузилась и сразу настраивалась на Париж, то есть прям уверенно так к нему шла. И вот сейчас уже без Парижа и, может быть, даже без Лос-Анджелеса... Не знаю, я все равно замотивирована, готова прыгать. Мне кажется, мне многое еще в жизни предстоит, есть над чем работать.

— Просто как с этим жить? Понятны слова про много стартов и поддержку федерации, но приходилось как-то психологически перестраиваться? Вечером чай заварить на кухне или что покрепче и подумать, что теперь делать?

Елизавета: — Знаете, что я подумала? Если я поеду на Олимпиаду и хорошо выступлю для себя, у меня больше не останется мотивации и в 18-19 лет я закончу. А так на самом деле очень много стартов, мы же не знаем, что в будущем ждет, что придумают. Поэтому мне кажется, это даже классно. Думаю, мы и наше поколение войдет в историю.

— А если завершать, то куда потом?

Илья: — Если не спорт, то кем бы стал? Может быть, стал бы предпринимателем. Что-то с товарным бизнесом.

— Даже прибыльнее прыжков в воду, вероятно.

Илья: — Возможно.

Илья Молчанов. Фото из соцсетей Ильи Молчанова

Выиграли Игры БРИКС, чтобы было в чем играть в «Шляпу»

— Вы бы хотели бороться за получение нейтрального статуса? Юлия Ефимова вот получила.

Илья: — Думаю, если бы мы хотели, мы бы боролись. Потому что такие предложения были, и нам задавали вопрос и всей сборной — хотите ли вы писать некие заявления? Но все сказали, что не хотим.

— И вы тоже? То есть это не федерация решила?

— Да, нас спросили. Мы тоже ответили, что не хотим.

— Просто как это бьется с горечью от пропуска Токио?

Елизавета: — Мне бы хотелось выступать за Россию.

Илья: — С Парижем, скорее всего, все понятно. С Лос-Анджелесом еще время есть, не надо так сразу расстраиваться. (Обращаясь к Лизе.) И чемпионаты мира есть, в конце концов. И может все еще поменяться.

Елизавета: — Но я согласна, что, если было бы желание, мы бы, наверное, его старались получить.

— Вы будете праздновать победу? Вообще как прыгуны в воду проводят время? У пловцов вот есть игра с кражей амуниции «найди плавки».

Илья: — У нас такой нет! Вы не рассказывайте про нее, а то начнется!

Елизавета: — Мы в настолки играем, в «Шляпу».

Илья: — Нам как раз сейчас на награждении тюбетейки подарили. Получается, не зря выиграли. Будет в чем играть. (Смеется.)