В среду на Играх БРИКС стартует самый экзотичный вид программы.

Вероятно, интереснейшая программа на Играх БРИКС — в конном спорте. Организаторы решили делать не соревнования по олимпийским дисциплинам со статистами, а, простите, ход конем — и продемонстрировать колоритные неолимпийские виды. 19-20 июня в Казани пройдет розыгрыш медалей в джигитовке и тентпеггинге, а также выставочные старты по конной стрельбе из лука. «СЭ» спросил об этих загадочных дисциплинах у Сергея Калинина — исполнительного директора Федерации конного спорта России, тренера сборной России и советского и российского специалиста по джигитовке и тентпеггингу.

Наполеоновские планы

— Джигитовка — наша национальная дисциплина, бренд, хорошо известный всему миру, — сразу с упоением начал рассказывать Сергей Владимирович. — В свое время Наполеон сказал: «Если бы у меня были казачьи войска, я бы подчинил весь мир». Она являлась основой боевой подготовки казачьих частей вплоть до Первой мировой войны. Это настоящее великолепное зрелище. Она входит во всероссийский реестр как дисциплина конного спорта, но неолимпийская. Будет два раздела — вольная джигитовка, где всадники выполняют акробатические приемы, и специальная джигитовка, где демонстрируется владение кавалерийским оружием, на Играх БРИКС — двух видов: шашки и пики. Будут поражать различные мишени в виде воздушных шаров, снимать кольца, разрубать так называемую лозу, конусы. Это будет яркое зрелище для зрителя, который никогда этого не видел.

Тентпеггинг тоже имеет многовековую историю, развит на Востоке, в Северной Африке. Один из элементов боевой подготовки, появился в Европе, когда английские офицеры возвращались из Индии. Они между собой соревновались — брали колышек от палатки, закапывали его наполовину в землю и на скаку вытаскивали из земли оружием. С 2013 года существует федерация, ее членами являются около 50 стран, включая Россию. И не исключено, что Олимпийский комитет Азии будет настаивать на включении ее в Олимпиаду, она не требует перевозки лошадей. Казань, например, предоставляет 40 голов лошадей — и это непросто их арендовать, подготовить, они требуют другой подготовки относительно конкура и выездки.

— Вы сами не будете выходить на старт? Видел, что в 2021-м вы еще соревновались.

— Я буду выступать на закрытии соревнований, на сабантуе. Там джигиты, тентпеггеры, лучники выйдут, и я возглавлю эту группу. А в спортивной программе... В 74 года непросто выступать. Я воспитываю новые поколения. Сейчас те, кто у меня был 15-летними мальчишками, сами зрелые мастера, являются тренерами, чемпионами мира. Они занимаются профессионально с маленькими детьми, потому что у нас 10-летние дети могут иметь вторые взрослые спортивные разряды, нет разделения на юношей и остальных. А я их поддерживаю, ну и мне остается право считать себя самым старым джигитом на планете. (Смеется.)

— Много стран приехали?

— Наши братья белорусы, команда Монголии сильная приехала, Казахстана, Южной Африки, Малайзии, Кувейта, Узбекистана. Для наших легким турнирчиком Игры БРИКС не покажутся совершенно точно.

Фото Федерация конного спорта России

Показывали трюки перед Елизаветой II

— Каково вообще развивать неолимпийскую дисциплину? Минспорт наверняка меньше денег дает.

— Само собой меньше денег. Но, с другой стороны, говорят, конный спорт — дорогое дело, но стать мастером спорта по джигитовке и по тентпеггингу намного проще, чем в других видах спорта. Самое дорогое в конном спорте — лошадь и уход за ней. В конкуре ты выходишь на высокий уровень, если у твоих родителей есть возможность потерять 50 тысяч долларов на неудачной покупке лошади.

— Если я захочу стать мастером спорта по тентпеггингу, сколько это будет мне стоить?

— Надо иметь свою лошадь. У нас не важна порода, просто чтобы она была готова на контакт с наездником. Лошади олимпийской дисциплины нужен манеж, грунт, тренер. А в нашем спорте достаточно двора и сарая с конем — сел да скачи, упражняйся. Иногда приедешь на захудалую конюшню в Подмосковье, а там тебе гордо говорят, что занимаются конкуром. Какой конкур? Лошадь для него стоит 2-3 миллиона рублей. А если ты ничего не умеешь, то миллионов 20, чтобы она сама тебя привезла.

А у меня дочка взяла лошадь... Которая была на бойне в Пензе. Ей позвонили, говорят, что через два часа зарежут, если не купите. Спешно нашли 120 тысяч рублей, благо на карте оказалось. Срочно переслали. Сейчас эта лошадь по кличке Ковальски выйдет на старт Игр БРИКС. Вообще у нашего тентпеггинга и джигитовки богатые традиции. Наши ребята Павел Поляков, Андрей Ненашев в 2014 году ездили на юбилей Елизаветы II в Великобританию и оставили яркое впечатление. Павел делает трюки на горящей лошади.

— Никто не горел при этих трюках?

— Нет, но ему тогда лошадь разбила голову. Был специальный свет, и лошадь стремилась выбежать из-под этого лазера. Поэтому, когда Павел демонстрировал английской королеве пролаз под животом лошади, получил от Бандита несколько ударов копытами, разбил голову. Думал, сознание потеряет. Но нет, потом отвезли в больницу, наложили семь швов. Я всегда говорю, что конным спортом занимается тот, кто очень любит конный спорт и лошадей. Джигитовкой занимается тот, кто жить без этого не может.

Фото Global Look Press

Я полковник Советской армии, не могу принять нейтральный статус

— Вопрос вам как исполнительному директору федерации конного спорта. Сейчас несколько российских всадников получили нейтральный статус, другие уходят в иностранные сборные типа Палестины. Как вы к этому относитесь?

— Отношусь к нейтральному статусу так же, как относится руководитель Олимпийского комитета России. Недавно было собрание, и наш прославленный пловец Сальников, президент федерации, прямо сказал, что у меня все мои лучшие и преданные России спортсмены не меняют гражданство, не едут никуда. А этот один с нейтральным статусом, который даже в десятку в стране не входит, поедет и будет представлять Россию — даже если он нейтральный, все же понимают, что он из России. И получается, что действия нейтралов только вред приносят нам же — за рубежом будут думать, что русские уже неконкурентоспособны.

— Так, может, тогда выступать лучшим? Давайте спортсменам позволим самим решать, нет?

— Нет, ну как это? Вы же понимаете, что приобретение нейтрального статуса по условиям наших заклятых друзей из МОК подразумевает, что нужно подписаться под отрицанием политики президента РФ.

— Скорее проверяют соцсети на предмет поддержки СВО...

— Ну да. А если, не дай бог, ты выступал когда-то за ЦСКА, то все. Я вам откровенно скажу — я в 1990 году еще получал звание полковника Советской армии. И должен сказать, меня эта ситуация коробит. Мне трудно это воспринять, я принимать это не готов — нейтральные статусы и тому подобное. После того, как люди у нас столько страдали и терпели.