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Сегодня, 20:14

Загитова рассказала, чем ее пугала мама в детстве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что мама в детстве пугала ее легкой атлетикой.

— Могли бы выступить на соревнованиях по синхронному плаванию? Там недобор.
— Я плохо плаваю, но если пригласят, то попробовала бы. Как вы знаете, я пробую многие виды спорта, побегать тоже не прочь. Но у меня есть такая история — когда я маленькая не хотела заниматься фигурным катанием, мама меня пугала: «Если не будет получаться в фигурном катании, отдам в легкую атлетику, будешь бегать как лошадь». Я отвечала — нет, пожалуйста! Завтра как раз планирую посетить плавание, думаю, будет интересно, — сказала Загитова журналистам.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

легкая атлетика
Плавание
Алина Загитова
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