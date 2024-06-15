Загитова прокомментировала падение на премии Муз-ТВ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о своем выступлении на премии Муз-ТВ в дуэте с певицей Люсей Чеботиной. Загитова не совсем удачно покинула сцену, но осталась довольна дебютом.

— Как тебе выступление на сцене с Люсей Чеботиной?

— Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны.

— Особенно прыжок зафорсился.

— Должно было получиться по-другому. (Смеется.) Но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно.

— Со здоровьем все нормально?

— Ну, падение ощутила. Но сейчас я здесь, на Играх БРИКС и абсолютно готова быть активной.

Ранее Загитова сравнила Игры БРИКС с Олимпиадой. Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня.