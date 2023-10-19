Загитова может стать послом Игр БРИКС

Фигуристке Алине Загитовой могут предложить стать послом Игр БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

«Алина немного из другого профсоюза, из зимнего. Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», — сказал Леонова.

В этом году Игры БРИКС стартовали в ЮАР 18 октября и пройдут до 21 числа. В них примут участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.