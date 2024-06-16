За четыре дня соревнований в Играх БРИКС приняли участие 34 страны

По подсчетам «СЭ», после четырех соревновательных дней Игр БРИКС реально приняли участие в соревнованиях представители 34 делегаций — это следует из анализа всех финишных протоколов на официальном сайте Игр. Из них 29 завоевали медали, 11 — золотые.

Полный список участников Игр БРИКС на 16 июня выглядит так: Россия, Белоруссия, Афганистан, Буркина-Фасо, Мали, Бразилия, Сирия, Сербия, Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан, Иран, Индия, Армения, Бахрейн, Абхазия, Южная Осетия, Республика Сербская, Египет, Куба, Монголия, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Казахстан, Пакистан, Китай, Турция, Колумбия, ЮАР, Эритрея, Аргентина.

Перед началом Игр организаторы заявляли об участии 90 команд. До завершения Игр БРИКС осталась еще неделя. Медальный зачет после четырех дней возглавляет Россия с 94 золотыми медалями. Ближайшими преследователями россиян являются белорусы (17) и китайцы (13).