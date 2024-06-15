Янчук заявил, что Игры БРИКС будут полезны молодым российским теннисистам
Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Игры БРИКС станут хорошей школой для молодых российских теннисистов. На турнире Россию представляют теннисисты не старше 21 года.
«Здорово, что теннис включен в программу Игр БРИКС. Пусть соперники не самые грозные, но для наших ребят это очень полезная школа. Им предоставляется редкая возможность почувствовать вкус командной борьбы, защищать честь родного флага. Пусть играют и набираются опыта», — цитирует Янчука ТАСС.
Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.
Источник: https://tass.ru/sport/21108333
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