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Янчук заявил, что Игры БРИКС будут полезны молодым российским теннисистам

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Игры БРИКС станут хорошей школой для молодых российских теннисистов. На турнире Россию представляют теннисисты не старше 21 года.

«Здорово, что теннис включен в программу Игр БРИКС. Пусть соперники не самые грозные, но для наших ребят это очень полезная школа. Им предоставляется редкая возможность почувствовать вкус командной борьбы, защищать честь родного флага. Пусть играют и набираются опыта», — цитирует Янчука ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21108333
Виктор Янчук
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