Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 20:23

Егорян — о поражении в полуфинале Игр БРИКС: «Приехали судьи из-за рубежа, и я не поняла, как судил наш арбитр»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Яна Егорян после поражения в полуфинале Игр БРИКС от соотечественницы Ольги Никитиной рассказала о непонимании судейства. Фехтовальщиц судил арбитр из Ирака.

— В России мы привыкли друг к другу, к судьям, кто как судит. Здесь приехали международные арбитры, было интересно посмотреть на них. Я так и не смогла подстроиться. Когда мне показалось, что я уже подстраиваюсь, он резко поменял линию и начал судить в обратку. Я проигрывала Ольге по физике, по эмоциям, был определенный «жим-жим» после поражения на чемпионате России, я была зажата. Но в одном моменте судья не дал то, что должен был дать. Тем не менее, главное, что у всех россиянок будут медали. Здесь мы выступаем за страну.

Международные соревнования? Конечно, скучаю. Хочется показывать мой уровень на них. Я считаю, мы их достойны. К сожалению, пока как есть. Но я позитивный человек. Рано или поздно мы туда вернемся, может, не в лице Егорян и Великой, а следующего поколения. На российских соревнованиях все же скучновато.

Олимпиада? Считаю, что принимать решение должны спортсмены и, если хотят, то ехать. Руководители не должны решать, — сказала Егорян.

Фехтование
Яна Егорян
3
0
Читайте также
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 19 июня

Олимпийская чемпионка Егорян заявила, что не смогла реализовать потенциал на Играх БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости