Егорян — о поражении в полуфинале Игр БРИКС: «Приехали судьи из-за рубежа, и я не поняла, как судил наш арбитр»

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Яна Егорян после поражения в полуфинале Игр БРИКС от соотечественницы Ольги Никитиной рассказала о непонимании судейства. Фехтовальщиц судил арбитр из Ирака.

— В России мы привыкли друг к другу, к судьям, кто как судит. Здесь приехали международные арбитры, было интересно посмотреть на них. Я так и не смогла подстроиться. Когда мне показалось, что я уже подстраиваюсь, он резко поменял линию и начал судить в обратку. Я проигрывала Ольге по физике, по эмоциям, был определенный «жим-жим» после поражения на чемпионате России, я была зажата. Но в одном моменте судья не дал то, что должен был дать. Тем не менее, главное, что у всех россиянок будут медали. Здесь мы выступаем за страну.

Международные соревнования? Конечно, скучаю. Хочется показывать мой уровень на них. Я считаю, мы их достойны. К сожалению, пока как есть. Но я позитивный человек. Рано или поздно мы туда вернемся, может, не в лице Егорян и Великой, а следующего поколения. На российских соревнованиях все же скучновато.

Олимпиада? Считаю, что принимать решение должны спортсмены и, если хотят, то ехать. Руководители не должны решать, — сказала Егорян.