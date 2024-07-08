World Athletics игнорирует результаты легкоатлетов на Играх БРИКС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) спустя три недели после окончания соревнований по легкой атлетике на Играх БРИКС не внесла результаты турнира в профили спортсменов на своем официальном сайте, хотя вся информация была предоставлена сразу после соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«В том, что World Athletics игнорирует результаты легкоатлетического турнира Игр БРИКС, для меня нет ничего удивительного. Мы уже давно спокойно работаем, не обращая ни на кого внимания, проводим соревнования, развиваем легкую атлетику у себя в стране. Это самое главное», — заявила ТАСС член исполкома ВФЛА Ирина Привалова.

Легкоатлетический турнир Игр БРИКС проходил в Казани с 15 по 16 июня. В соревнованиях принимали участие легкоатлеты из 13 стран: России, Белоруссии, Индии, Китая, Пакистана, ЮАР, Бразилии, Киргизии, Таджикистана, Эритреи, Абхазии, Узбекистана и Бурунди.