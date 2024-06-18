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Сегодня, 20:50

Баскетболист Мелешкин — об Играх БРИКС: «Видно, что некоторые страны приехали не очень хорошо готовыми»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский баскетболист Владислав Мелешкин в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от выступления на Играх БРИКС в фиджитал-баскетболе.

«Эмоции, разумеется, хорошие, положительные. Все-таки мы победили! Интерактивная часть получилась достаточно плотная, накануне играли с белорусами в группе и там крупно достаточно уступили в приставку, потом пришлось в конце отыгрываться уже на паркете. В финале удалось почти до самого конца равный счет удерживать в диджитал-части и без лишних нервов начинать физическую часть.

Видно, конечно, что некоторые страны приехали, скажем так, не очень хорошо готовыми к турниру, смотрелись блекло достаточно. Но были и те команды, такие как Бразилия, Белоруссия, Узбекистан, которые показывали хороший баскетбол. Даже и Сербская Республика на самом деле сильная команда, им просто сильно не повезло с жеребьевкой для выхода из группы. В целом конкуренция в данном виде спорта растет, и это очень приятно», — сказал Мелешкин.

 
Владислав Мелешкин на&nbsp;Играх БРИКС. «За фиджитал-двоеборьем будущее». Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»

Сборная России по фиджитал-баскетболу заняла первое место на Играх БРИКС, второе место у сборной Белоруссии, на третьем месте команда из Бразилии.

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