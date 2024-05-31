Винер заявила, что состав сборной России по художественной гимнастике на Игры БРИКС пока не определен

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, как будет формироваться состав сборной на Игры БРИКС.

«Решения по составу на Игры БРИКС еще нет, есть еще одно международное соревнование — имени Евгении Канаевой, которое пройдет в Омске (6-9 июня). У нас вся сборная команда поедет туда. Мы будем составлять эту команду по очкам, которые у нас гимнастки заработали на чемпионате России, на первом и втором этапах Кубка сильнейших и на соревнованиях в Омске. У нас будет подсчет», — приводит ТАСС слова Винер.

Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что Игры БРИКС являются для нее важными соревнованиями.

Турнир пройдет с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. В рамках Игр БРИКС спортсмены разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. На данный момент более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.