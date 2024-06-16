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Серебряный призер Игр БРИКС из Венесуэлы: «Хочу остаться в России!»

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Венесуэльский прыгун в воду Хесус Гонсалес, тренирующийся в Казани, после завоевания серебра на Играх БРИКС признался, что хотел бы связать жизнь с Россией. Он проиграл только россиянину Никите Шлейхеру.

— Отличные впечатления от Игр, потому что у меня не так много опыта выступлений на международных соревнованиях. Для Венесуэлы эта медаль тоже очень важна. Я поездил по объектам, организация впечатляет.
— Почему ты принял решение жить в Казани?
— В первый раз я был здесь в 2021 году, тогда я видел только деревню Универсиады и бассейн, больше ничего. Сейчас я живу здесь пять месяцев, учусь. Мне действительно нравится тренироваться и учиться в России. Я бы хотел остаться тут. Условия прекрасные. Явно круче, чем в Венесуэле.
— Как тебе русские девушки?
— Ох, у меня есть девушка из Колумбии, поэтому ничего не могу сказать. (Улыбается.) Но русские девушки действительно красивые.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

Российские прыгуны в&nbsp;воду. Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 16 июня

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