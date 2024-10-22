Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 10:50

В Венесуэле рассказали о призыве МОК бойкотировать Игры БРИКС

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о реакции МОК на участие спортсменов в Играх БРИКС.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани. В них приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира, было разыграно 387 комплектов наград.

— Будут ли спортсмены из Венесуэлы дальше принимать участие в Играх БРИКС?

— Наши спортсмены принимали участие как в Играх БРИКС, так и в Играх будущего. Планировали это и в дальнейшем.

— Была информация, что МОК не нравится такая альтернатива Олимпиаде. Получали ли ваши спортсмены какие-то уведомления, отговаривающие принимать участие в этих соревнованиях?

— Некоторые международные ассоциации действительно направили венесуэльским спортсменам письма, призывая не принимать участия в альтернативах Играм, например в Играх БРИКС.

— Чем они это объясняли?

— Поскольку они единожды ввели данные санкции, они полностью хотят изолировать и отделить Россию от всего оставшегося мира. Но это не подорвет наши отношения. Скорее укрепит их!

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Читайте также
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Популярное видео
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости