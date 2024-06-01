В состав сборной России по гребному спорту на Игры БРИКС войдут 32 спортсмена

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил о том, что национальную команду России по гребному спорту на Играх БРИКС будут представлять 32 спортсмена.

«В рамках Игр БРИКС будут разыграны медали в 16 классах лодок. Будут и неолимпийские классы, я имею в виду одиночки легкого веса у мужчин и у женщин. Но программа будет плюс-минус повторять программу данных соревнований. На Играх БРИКС все спортсмены выступят в двух классах. Поэтому в команде будет не 48 спортсменов, а только 32» , — цитирует Свирина ТАСС.

Окончательный состав российских участников Игр БРИКС будет сформирован по итогам Большой московской регаты, которая завершится 2 июня.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.