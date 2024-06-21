В сборной Белоруссии по гребле объяснили, почему в Играх БРИКС не участвует ни один будущий олимпиец

В сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ рассказали, почему не включили в состав на Игры БРИКС ни одного претендента на участие в Олимпийских играх.

«В нашу федерацию пришло официальное письмо из Международной федерации каноэ, в котором прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС, — цитирует одного из тренеров сборной ТАСС. — Никаких запретов не было, только рекомендации. Но мы приняли решение не заявлять на соревнования в Казань тех, кто претендует на олимпийские лицензии. Не считаем правильным ставить под удар их участие в Олимпийских играх».

В апреле 2023-го Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.