В РФБ заявили, что спортсмены остались довольны турниром по двоеборью на Играх БРИКС

Руководитель департамента интерактивного баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Дьяченко поделился мнением о проведении турнира по двоеборью на Играх БРИКС.

«Все спортсмены были заинтересованы в том, чтобы дальше участвовать в соревнованиях. Ко мне подходило много спортсменов из Абхазии, Узбекистана, спрашивали, где можно получить какие-то методические указания, какие-то обучающие материалы именно для киберчасти. Потому что в физической части все материалы доступны в интернете, все это уже дано развито, а киберчасть только становится популярной. Очень многие готовы развиваться именно в этой дисциплине — в баскетбольном двоеборье», — приводит слова Дьяченко ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.