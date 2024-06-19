Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 05:09

В РФБ заявили, что спортсмены остались довольны турниром по двоеборью на Играх БРИКС

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель департамента интерактивного баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Дьяченко поделился мнением о проведении турнира по двоеборью на Играх БРИКС.

«Все спортсмены были заинтересованы в том, чтобы дальше участвовать в соревнованиях. Ко мне подходило много спортсменов из Абхазии, Узбекистана, спрашивали, где можно получить какие-то методические указания, какие-то обучающие материалы именно для киберчасти. Потому что в физической части все материалы доступны в интернете, все это уже дано развито, а киберчасть только становится популярной. Очень многие готовы развиваться именно в этой дисциплине — в баскетбольном двоеборье», — приводит слова Дьяченко ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.

Источник: https://tass.ru/sport/21132225
1
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
«Зенит» сделает Глушенкова миллиардером и уведет защитника у «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 18 июня
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России выиграла 131 золотую медаль за шесть дней Игр БРИКС

Шахматист Артемьев прокомментировал победу на турнире по рапиду на Играх БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости