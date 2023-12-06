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Игры БРИКС

Сегодня, 13:38

В Казани хотят сделать большой праздник из Игр БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о проведении Игр БРИКС.

«Вы знаете, что в следующем году в Казани пройдут два титульных проекта — Игры БРИКС и «Игры будущего». Игры БРИКС проводились в ЮАР, но они были усеченными, не так много видов спорта, все-таки мы хотим сделать из этого большой спортивный праздник», — приводит слова Леонова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Первые Игры БРИКС прошли в Китае в 2017 году.

Источник: ТАСС
Владимир Леонов
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