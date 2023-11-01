В Госдуме РФ предложили зачислять победителей Игр БРИКС и Игр дружбы в вузы без экзаменов

В комитете по физической культуре и спорту сообщили, что в Госдуму РФ внесен законопроект с предложением зачислять победителей Игр БРИКС, Игр дружбы и «Игр будущего» в спортивные вузы без экзаменов.

«Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы. В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и «Игры будущего». Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов», — приводит ТАСС слова представителя комитета.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. «Игры будущего» состоятся 23 февраля — 3 марта тоже в столице Татарстана, а Игры дружбы — в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.