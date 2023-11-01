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Игры БРИКС

Сегодня, 10:56

В Госдуме РФ предложили зачислять победителей Игр БРИКС и Игр дружбы в вузы без экзаменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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В комитете по физической культуре и спорту сообщили, что в Госдуму РФ внесен законопроект с предложением зачислять победителей Игр БРИКС, Игр дружбы и «Игр будущего» в спортивные вузы без экзаменов.

«Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы. В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и «Игры будущего». Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов», — приводит ТАСС слова представителя комитета.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. «Игры будущего» состоятся 23 февраля — 3 марта тоже в столице Татарстана, а Игры дружбы — в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.

Стадион &laquo;Лужники&raquo; пример турнир Игры дружбы. Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК

Источник: ТАСС
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