Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран и 3 тысяч спортсменов

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. В Казань с 11 по 24 июня в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты, сообщил «СЭ» заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

Наибольшее количество атлетов в составе сборной России — 635. На Играх также выступят команды из остальных государств-участников сообщества БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии.

«Хотелось бы заранее поблагодарить всех участников предстоящих Игр БРИКС, — подчеркнул Тепавчевич. — Мы очень ценим их желание выступить в соревнованиях, которые относительно недавно появились в международном календаре и еще не стали такими престижными, как чемпионаты или Кубки мира. Важно отметить, что на Играх БРИКС не будет призовых, и команды добираются до России за свой счет, а не за счет организаторов, как это иногда происходит. Несмотря на это, в Казани соберутся спортсмены со всего мира. Это и есть настоящая дружба, проявление уважения к стране-организатору».

Также спикер отметил, что большие делегации приедут из стран СНГ: Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и т.д. В Казани также выступят спортсмены из более чем 20 стран Азии, Африки и Европы. Среди них есть довольно крупные делегации из Бахрейна, Пакистана, и Египта.

Значительный интерес к Играм проявили страны Южной и Центральной Америки — помимо Бразилии, это Колумбия, Венесуэла, Мексика, Перу, Аргентина, Куба и др, говорит Тепавчевич.