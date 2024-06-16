Тяжелоатлет из Венесуэлы был рад сразиться с российскими спортсменами на Играх БРИКС

Тяжелоатлет из Венесуэлы Джейсон Алонсо, ставший третьим в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг на Играх БРИКС, заявил, что был рад возможности сразиться с российскими спортсменами.

Золото выиграл россиянин Георгий Купцов, установивший рекорд страны в двоеборье (393 кг; 178+215). Серебряную медаль завоевал его соотечественник Егор Климонов с рекордом страны в толчке (388 кг; 169+219).

«Эта медаль очень особенная для меня, потому что я знаю спортсменов, с которыми мы соревновались здесь. Мы с ними не виделись с 2019 года. Я приехал сюда исполнить долг перед страной. Я, конечно, рад бронзе. Я знаю, что нахожусь здесь с лучшими спортсменами. Это мой первый раз в России. Если что и могу сказать об этой стране, так это то, что она делает чемпионов», — приводит слова Алонсо ТАСС.