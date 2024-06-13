Тяжелоатлет из Пакистана заявил, что приехал на Игры БРИКС исключительно за золотом

Пакистанский спортсмен Хайдар Султан, ставший победителем Игр БРИКС по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг, заявил, что приехал на соревнования исключительно за первым местом.

«Я, конечно же, приехал сюда с одной целью — взять золотую медаль. Больше мне ничего не надо, серебряные медали я даже дома не храню, только золотые», — цитирует Султана ТАСС.

Султан по сумме рывка и толчка показал результат 261 кг и принес первую медаль своей сборной на Играх БРИКС. Обладателем серебряной награды стал россиянин Олег Мусохранов (260 кг). Тройку лучших замкнул еще один представитель Пакистана Элкан Гвазава (258 кг).