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Сегодня, 21:05

Тяжелоатлет из Пакистана заявил, что приехал на Игры БРИКС исключительно за золотом

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Пакистанский спортсмен Хайдар Султан, ставший победителем Игр БРИКС по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг, заявил, что приехал на соревнования исключительно за первым местом.

«Я, конечно же, приехал сюда с одной целью — взять золотую медаль. Больше мне ничего не надо, серебряные медали я даже дома не храню, только золотые», — цитирует Султана ТАСС.

Султан по сумме рывка и толчка показал результат 261 кг и принес первую медаль своей сборной на Играх БРИКС. Обладателем серебряной награды стал россиянин Олег Мусохранов (260 кг). Тройку лучших замкнул еще один представитель Пакистана Элкан Гвазава (258 кг).

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Источник: ТАСС
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