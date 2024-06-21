Ткачев — о составе шахматистов на Играх БРИКС: «Очень представительный турнир»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев считает, что турнир по шахматам на Играх БРИКС собрал много достойных участников.

«Соперники в высшей степени достойные. Очень сильные сборные Индии и Китая. В этом турнире принимают участие 10 международных гроссмейстеров, при общем количестве участников 50 — это очень хороший показатель. Разговоры, что приехал абы кто, просто несостоятельны, очень представительный турнир», — цитирует Ткачева ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на Играх представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин является олимпийскими.