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Теннисист Панарин: «Представлять Россию на Играх БРИКС — честь для меня»

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Российский теннисист Данил Панарин заявил, что возможность представлять свою страну на Играх БРИКС является для него честью.

Ранее национальная сборная обыграла команду Индии и вышла в финал соревнований.

«Этот матч получился для нас тяжелее, чем предыдущие. В первой встрече была борьба, но у меня соперник был попроще. Я рад сыграть здесь, для меня как для гражданина России честь представлять свою страну на международных турнирах. Это многое для меня значит», — сказал Панарин ТАСС.

Теннисист в 2023 году стал первым российским победителем престижного юниорского турнира Orange cup в соревнованиях до 18 лет.

Источник: ТАСС
Теннис
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