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Покровская: «Действия международных спортивных организаций вводят в шок»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии «СЭ» высказалась о призывах к бойкоту Игр БРИКС со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Действия международных спортивных организаций вводят в шок! Хотелось бы верить, что мы с Венесуэлой продолжим сохранять хорошие отношения, не обращая внимание на разные мнения», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее о попытке МОК отговорить страну участвовать в Играх БРИКС «СЭ» сообщал министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Арнальдо Хавьер Санчес Перес.

Дарик Агаларов

Татьяна Покровская
МОК
Синхронное плавание
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