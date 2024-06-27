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Сегодня, 15:50

Покровская: «Игры БРИКС должны проводиться ежегодно. Чувствовался масштаб соревнований»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от Игр БРИКС.

«Даже не думали о том, что Игры БРИКС пройдут так грандиозно! Все было прекрасно организовано. Чувствовался масштаб соревнований. Казань, как всегда, превзошла все наши ожидания. Они умеют организовывать соревнования-праздники. Единственное, нам было мало стран. Но все было в дружеской обстановке. Для наших спортсменов обязательно нужен был именно такой старт. И это был главный старт этого сезона!

В целом довольна результатами сборной. И не потому что первое место. Мне было важно посмотреть, как спортсмены будут выглядеть на стартах, как справятся с новыми правилами. Все-таки они меняются, и не в лучшую сторону. Но девчонки с честью справились. Большое спасибо организаторам этих соревнований! Они должны по своей природе проводиться ежегодно. Обязательно. Надеемся, в дальнейшем будет участвовать больше стран. Но 80 с лишним стран-участниц — это уже прекрасно!» — сказала Покровская «СЭ».

Игры БРИКС были проведены в Казани с 12 по 23 июня.

Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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