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Сегодня, 13:48

Покровская — о конкурентах на Играх БРИКС: «По нашим новым правилами можно опасаться всех»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от Игр БРИКС.

— Какой состав приехал на Игры БРИКС?

— Основной состав и резерв. Мы здесь смотрим на тех, кто на сегодняшний день у нас в составе и кто в резерве.

— Как прошла подготовка? Может, как-то особенно?

— Да нет. Мы готовимся к соревнования серьезно, у нас другого не бывает. Игры БРИКС — это мероприятие политическое, серьезное. Очень жаль, что у нас не так много стран. В других видах спорта их гораздо большое. Но ничего, все впереди.

— Конкурентов из каких стран вы опасаетесь?

— По нашим новым правилами можно опасаться всех, даже очень слабого соперника. Эти новые правила не принесли нам ничего хорошего, только головную боль. Если бы советовались с нами, такого бы не произошло. А сейчас это ущерб всемирному синхронному плаванию.

— Что поможет нашей команде победить?

— Боевой дух. Мы всегда отличались этим.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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