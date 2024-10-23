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Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте

Алина Савинова
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Страны БРИКС заявили, что не одобряют любые формы дискриминации при проведении спортивных состязаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Казанскую декларацию XVI саммита объединения.

«Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов», — говорится в тексте документа.

В декларации также подчеркивается, что все страны БРИКС согласны поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всем мире. Объединение выразило признательность председательству России за проведение в Казани Игр БРИКС.

Пятые Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня. В них приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира, было разыграно 387 комплектов наград.

22 октября в столице Республики Татарстан начался XVI саммит стран БРИКС, который продлится до 24-го числа.

Источник: https://tass.ru/sport/22202379
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