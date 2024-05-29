Дружинин: «Думаю, на Играх БРИКС будут рейтинговые прыгуны в воду из Китая»

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что на Игры БРИКС могут приехать топ-спортсмены из Китая.

«Думаю, что в составе китайской сборной будут рейтинговые спортсмены, включая членов национальной сборной. Мы сделали несколько шагов вперед и хорошо продвинулись в отношениях с Китаем. Надеемся, что китайские прыгуны в воду, а сейчас они мировые лидеры, будут приезжать на наши международные соревнования. Есть желание тренироваться и соревноваться с основной сборной, будем прикладывать все усилия, чтобы приехали именно они», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

В 2024 году Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Главными площадками Игр станут «Ак Барс Арена», «Татнефть Арена» и Центральный стадион города.