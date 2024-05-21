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Сегодня, 11:47

Стало известно, кто из гимнастов войдет в состав сборной России на Играх БРИКС

Руслан Минаев
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Состав сборной России по спортивной гимнастике определится после заключительного сбора, который начнется 23 мая.

«Посмотрим, как будут выглядеть спортсмены, но уже сейчас можно говорить, что в женской команде у нас будет только одна олимпийская чемпионка — Ангелина Мельникова. Другие наши обладатели золотых наград: Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский — обязательно приедут на сбор. Точно выступят на Играх БРИКС абсолютный чемпион страны Даниел Маринов и Сергей Найдин», — цитирует старшего тренера сборной Валентину Родионенко ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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