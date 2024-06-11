Спортсмены из Бразилии и Мали прибыли на Игры БРИКС

Делегации из Бразилии и Мали прибыли в Казань для участия в Играх БРИКС, сообщает ТАСС.

По данным источника, атлетов разместили в Деревне спортсменов Универсиады, где они будут проживать во время турнира. Делегации из Бразилии и Мали встретили народными песнями и танцами. Также гостей приветствовал талисман Игр БРИКС — леопард Бриксик.

«Я очень рад представлять Бразилию в этом турнире. Я впервые в России, мало знаю об этой стране, но знал, что здесь проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году. Дорога сюда заняла у нас 22 часа. Сначала я полетел в Мадрид, затем была пересадка в Стамбуле, и вот наконец я в Казани. Отобраться на эти соревнования было непросто, я очень счастлив находиться здесь. Среди главных соперников могу выделить Сергея Сиранта из России, а также китайских спортсменов, у них тоже очень высокий уровень», — приводит ТАСС слова бадминтониста из Бразилии Педро Мендосо.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.