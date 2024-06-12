Спортивные игры стран БРИКС 2024 в Казани: виды спорта и медальный зачет

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 12 по 24 июня в Казани. Турнир пройдет в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Прямые трансляции соревнований будут доступны на каналах холдинга «Матч».

Всего на соревнованиях будет представлено 27 видов спорта. Это всего на два вида меньше, чем в программе Олимпийских игр 2024 года. Большая часть представленных дисциплин являются олимпийскими. Медальный зачет доступен по ссылке на сайте Игр БРИКС.

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».