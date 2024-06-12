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Сегодня, 17:00

Спортивные игры стран БРИКС 2024 в Казани: расписание соревнований

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС

С 12 по 23 июня в Казани пройдут международные мультиспортивные соревнованиях Спортивные игры государств — участников БРИКС. Прямые трансляции соревнований будут доступны на каналах холдинга «Матч».

Первые соревнования стартуют в четверг, 13 июня. Полное расписание турнира по видам спорта доступно по ссылке на официальном сайте Игр БРИКС.

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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