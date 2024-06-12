Спортивные игры стран БРИКС 2024 в Казани: расписание соревнований

С 12 по 23 июня в Казани пройдут международные мультиспортивные соревнованиях Спортивные игры государств — участников БРИКС. Прямые трансляции соревнований будут доступны на каналах холдинга «Матч».

Первые соревнования стартуют в четверг, 13 июня. Полное расписание турнира по видам спорта доступно по ссылке на официальном сайте Игр БРИКС.

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».