Спортивные игры стран БРИКС 2024: сколько комплектов медалей разыгрывается

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан. Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. Всего в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты,

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».