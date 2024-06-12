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Сегодня, 13:00

Спортивные игры стран БРИКС 2024: сколько комплектов медалей разыгрывается

На Играх БРИКС будет разыграно 387 комплектов медалей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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На Играх БРИКС будет разыграно 387 комплектов медалей.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан. Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. Всего в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты,

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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