Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 23 июня

В воскресенье, 23 июня состоится одиннадцатый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. «СЭ» публикует список главных трансляций дня. Время начала — московское.

Расписание трансляций Игр БРИКС 23 июня

«Матч ТВ»

19:15. Брейкинг

«Матч! Страна»

08:05. Художественная гимнастика

21:20. Художественная гимнастика

23:50. Брейкинг

«Матч! Арена»

06:00. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал

07:45. Дзюдо. Финалы

12:00. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал

13:05. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал

19:15. Брейкинг

21:00. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах

Закрытие Игр БРИКС состоится в рамках праздника Сабантуй. Трансляции церемонии не будет.