Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 23 июня
Закрытие Спортивных Игр стран БРИКС состоится 23 июня
В воскресенье, 23 июня состоится одиннадцатый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. «СЭ» публикует список главных трансляций дня. Время начала — московское.
Расписание трансляций Игр БРИКС 23 июня
«Матч ТВ»
19:15. Брейкинг
«Матч! Страна»
08:05. Художественная гимнастика
21:20. Художественная гимнастика
23:50. Брейкинг
«Матч! Арена»
06:00. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал
07:45. Дзюдо. Финалы
12:00. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал
13:05. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал
19:15. Брейкинг
21:00. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах
Закрытие Игр БРИКС состоится в рамках праздника Сабантуй. Трансляции церемонии не будет.
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