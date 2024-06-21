Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 21 июня

Девятый соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в пятницу, 21 июня. В общей сложности будет разыграно 50 комплектов наград.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно смотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.

Главные трансляции Игр БРИКС 2024 21 июня

«Матч ТВ»

14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа, женщины, финал многоборья

«Матч Страна»

08:05. Борьба

17:55. Плавание

«Матч Боец»

11:55. Бокс

15:55. Бокс

«Матч Арена»

09:55. Художественная гимнастика. Групповое упражнение. Многоборье

11:25. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Многоборье Финал

15:55. Дзюдо. Финал

«Матч Игра»

15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Женщины. Финал

17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Мужчины. Финал

18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Женщины. Финал

«Конный мир ТВ»

16:10. Скачки. Сабантуй 2024

Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.