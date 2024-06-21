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Сегодня, 06:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 21 июня

21 июня пройдут соревнования 9-го соревновательного дня Игр БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Гимнастка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Девятый соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в пятницу, 21 июня. В общей сложности будет разыграно 50 комплектов наград.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно смотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.

Главные трансляции Игр БРИКС 2024 21 июня

«Матч ТВ»

  • 14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа, женщины, финал многоборья

«Матч Страна»

  • 08:05. Борьба
  • 17:55. Плавание

«Матч Боец»

  • 11:55. Бокс
  • 15:55. Бокс

«Матч Арена»

  • 09:55. Художественная гимнастика. Групповое упражнение. Многоборье
  • 11:25. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Многоборье Финал
  • 15:55. Дзюдо. Финал

«Матч Игра»

  • 15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Женщины. Финал
  • 17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Мужчины. Финал
  • 18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Женщины. Финал

«Конный мир ТВ»

  • 16:10. Скачки. Сабантуй 2024

Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.

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