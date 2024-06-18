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Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 18 июня

18 июня пройдут соревнования 6-го соревновательного дня Игр БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болельщики в Казани.
Фото пресс-служба Игр БРИКС 2024

Шестой соревновательный день на Спортивных Играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет во вторник, 18 июня. В общей сложности спортсмены разыграют 17 комплектов медалей. Спортсмены будут соревноваться друг с другом в баскетбольном двоеборье, вольной борьбе, прыжках в воду и в шахматах.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Главные трансляции дня Игр БРИКС 2024 18 июня

«Матч ТВ»

  • 14.55 — 15.55 (мск). Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
  • 16.25 — 17.30. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, вышка. Финал

«Матч Страна»

  • 11.55 — 13.05. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
  • 13.25 — 14.25. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, вышка. Финал
  • 18.25 — 20.35. Борьба вольная. Весовые категории до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг. Финалы

«Матч Арена»

  • 11.55 — 13.05. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
  • 13.25 — 14.25. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, вышка. Финал
  • 14.55 — 15.55. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
  • 16.25 — 17.35. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, вышка. Финал

«Матч! Боец»

  • 18.25 — 20.35. Борьба вольная. Весовые категории до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг. Финалы

Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных Игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.

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