Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 17 июня

Соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС пройдут 17 июня

В понедельник, 17 июня состоится пятый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. Публикуем список главных трансляций дня. Время начала — московское.

Расписание трансляций Игр БРИКС 17 июня

«Матч ТВ»

15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

«Матч! Страна»

12:00. Ушу

13:05. Легкая атлетика

18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка

22:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

23:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

«Матч! Арена»

08:40. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м

09:55. Прыжки в воду. Женщины. Вышка

11:00. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.

15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка

19:45. Борьба