Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 17 июня
В понедельник, 17 июня состоится пятый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. Публикуем список главных трансляций дня. Время начала — московское.
Расписание трансляций Игр БРИКС 17 июня
«Матч ТВ»
15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
«Матч! Страна»
12:00. Ушу
13:05. Легкая атлетика
18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка
22:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
23:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
«Матч! Арена»
08:40. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
09:55. Прыжки в воду. Женщины. Вышка
11:00. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка
19:45. Борьба