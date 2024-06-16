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Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 16 июня

16 июня пройдут соревнования 4-го соревновательного дня Игр БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Прыжок с шестом.
Прыжок с шестом.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четвертый соревновательный день на Спортивных Играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в воскресенье, 16 июня. В общей сложности спортсмены разыграют 51 комплект медалей. Спортсмены будут соревноваться друг с другом в бадминтоне, академической гребле, легкой атлетике, настольном теннисе, прыжках в воду и ушу.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Расписание и трансляции соревнований 16 июня

«Матч ТВ»

  • 14.55 — 18.10 (мск). Легкая атлетика. Мужчины: 200 м, 800 м, 4х400 м, 110 м с/б, 3000 м с/п, ходьба 10 км, тройной прыжок, шест, диск, копье, десятиборье. Женщины: 200 м, 1500 м, 5000 м, 4х400 м, 100 м с/б, длина, высота, ядро, молот, семиборье. Финалы

«Матч! Страна»

  • 15.55 — 17.05. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
  • 17.25 — 18.25. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал
  • 18.55 — 19.55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал

«Матч! Арена»

  • 14.55 — 18.40. Легкая атлетика. Мужчины: 200 м, 800 м, 4х400 м, 110 м с/б, 3000 м с/п, ходьба 10 км, тройной прыжок, шест, диск, копье, десятиборье. Женщины: 200 м, 1500 м, 5000 м, 4х400 м, 100 м с/б, длина, высота, ядро, молот, семиборье. Финалы
  • 03.00 — 04.05 (в ночь с 16 на 17 июня). Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки, трамплин 3 м

«Матч! Боец»

  • 09.55 — 13.00. Ушу. Мужчины: Шуандао, Тайцзицюань, Чацюань / Хуацюань. Женщины: Наньцюань, Багуачжан, Шуанцзянь. Финалы.
  • 14.55 — 18.00. Ушу. Мужчины: весовые категории до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг. Женщины: весовые категории до 48 кг, до 56 кг, до 65 кг, до 70 кг. Финалы
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