Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 15 июня
15 июня состоится третий соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание доступно на официальном сайте соревнований. «СЭ» публикует список главных трансляций дня. Время начала — московское.
Расписание трансляций Игр БРИКС на 15 июня
«Матч ТВ»
09:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа
14:55. Спортивная гимнастика
«Матч! Страна»
09:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа
10:30. Самбо
14:55. Синхронное плавание. Группа. Произвольная программа
15:45. Легкая атлетика
20:40. Спортивная гимнастика. Отдельные виды
01:40. Ушу
04:40. Каратэ
«Матч! Арена»
18:25. Каратэ
21:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа
22:30. Синхронное плавание. Группа. Произвольная программа
23:50. Легкая атлетика
04:40. Ушу
Также следить за Играми бесплатно можно онлайн-сервисе VK Video.