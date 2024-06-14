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Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 14 июня

Во второй соревновательный день на Играх БРИКС будет разыграно 40 комплектов наград
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Во второй соревновательный день на Играх БРИКС будет разыграно 40 комплектов наград.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС

Второй соревновательный день на Спортивных Играх стран БРИКС пройдет в пятницу, 14 июня, в Казани. Всего будет разыграно 40 комплектов наград. По видам спорта: гимнастика спортивная — 5, гребля академическая — 6, каратэ — 6, настольный теннис — 2, самбо — 7, синхронное плавание — 5, тяжелая атлетика — 3, ушу — 6.

Смотреть бесплатно трансляции соревнований Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в онлайн-сервисе VK Video.

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 14 июня

«Матч ТВ»

  • 09.55 — 10.40. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция.
  • 14.55 — 18.10. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Прямая трансляция.
  • 18.25 — 20.00. Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Прямая трансляция.
  • 01.40 — 02.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 02.45 — 03.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Страна»

  • 09.55 — 10.40. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция.
  • 14.55 — 15.35. Синхронное плавание. Дуэты: произвольная программа. Смешанные дуэты: техническая программа. Финалы. Прямая трансляция.
  • 16.25 — 18.00. Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Прямая трансляция.
  • 18.00 — 18.55. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Трансляция в записи.
  • 18.55 — 19.30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция.
  • 20.40 — 23.20. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Трансляция в записи.
  • 23.40 — 02.15 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.
  • 02.30 — 04.05 (в ночь с 14 на 15 июня). Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Арена»

  • 10.35 — 13.25. Спортивная гимнастика. Личное многоборье. Мужчины. Женщины. Финалы. Повтор трансляции от 13 июня.
  • 15.55 — 20.00. Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Прямая трансляция.
  • 21.00 — 21.45. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Трансляция в записи.
  • 21.45 — 22.45. Синхронное плавание. Дуэты: произвольная программа. Смешанные дуэты: техническая программа. Финалы. Трансляция в записи.
  • 22.25 — 23.00. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Финал. Трансляция в записи.
  • 23.00 — 00.40 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 01.10 — 04.40. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Боец»

  • 22.35 — 23.40. Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Трансляция в записи.
  • 23.40 — 00.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 00.45 — 01.50 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.
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