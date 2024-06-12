Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. В Казань с 11 по 24 июня в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты.

Спортивные игры стран БРИКС 2024: послы соревнований в Казани

Алина Загитова

Камиля Харисова

Доминик Саатенанг

Александр Поветкин

Яна Батыршина

Гекдениз Карадениз

Софья Великая

Илья Захаров

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».