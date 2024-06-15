Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 15 июня

Соревнования по спортивной гимнастики в рамках Спортивных Игр стран БРИКС пройдут 15 июня

Финальные соревнования в отдельных видах спортивной гимнастики в рамках Игр БРИКС пройдут в субботу, 15 июня. В программе — опорные прыжки (мужчины), упражнения на бревне (женщины), упражнения на параллельных брусьях (мужчины), вольные упражнения (женщины), упражнения на перекладине (мужчины). Состязания состоятся в ФСТ «Центр гимнастики» в Казани (Татарстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире выступления гимнастов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». Начнется эфир в 14.55 мск.

В общей сложности на Спортивных Играх стран БРИКС в спортивной гимнастике будет разыграно 12 комплектов медалей.

Среди участников от России примут участие звезды данного вида спорта: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Ангелина Мельникова. Полностью список участников доступен в нашем материале.